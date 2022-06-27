İrem Derici'nin babasından şoke eden yanıt! "Benim senden beklentim yok"

İrem Derici'nin babasından şoke eden yanıt! "Benim senden beklentim yok"

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin Rıza Esendemir ile evliliğini bitirme aşamasındayken babasının verdiği yanıtı anlatan Önder Tiryaki'nin sözleri sosyal medyanın diline düştü.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem yaratmaya devam ediyor.

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Derici, yaptığı her açıklama ve paylaşımla olay yaratıyor.

Cem Belevi ile yaşadığı çalkantılı aşkın ihanetle sonuçlanmasıyla son zamanlarda yaptığı açıklamalarla sosyal medyayı sallayan ünlü isim, Paris'te yakın arkadaşı Önder Tiryaki ile buluştu.

Arkadaşını ne kadar özlediğini dile getiren İrem Derici, birlikte geçirdikleri anları sosyal medya hesabında paylaştı.

İstanbul'da olmadığı için babası Hulusi Derici'yi bir türlü göremediğini söyleyen İrem Derici'yi kahkahalara boğan anı ise Önder Tiryaki'den geldi.

Tiryaki, bir süre önce ünlü grafik tasarımcısı ve yönetmen Hulusi Derici ile karşılaştığını söyledi.

Babasının kızı ile ilgili anlattığı komik anıyı aktaran Tiryaki'nin sözleri hem İrem Derici'yi hem de izleyenleri gülümsetti.

İrem Derici'nin Rıza Esendemir ile evli olduğu dönemde babasına gidip boşanmayı düşündüğünü söyleyip, babasının genç şarkıcıya verdiği yanıtı anlatan Önder Tiryaki kahkahalara boğdu.

"Benim senden torun beklentim yok"

Tiryaki; babasının genç şarkıcıya verdiği yanıtı da aktardı.

Önder Tiryaki; Hulusi Derici'nin İrem Derici'ye "Kızım boşver benim senden torun beklentim yok. Toruna ihtiyacım olsa ben kendim yaparım zaten." dediğini belirtti.

Arkadaşının "Adam sürekli çocuk yapıyor!" diyerek Hulusi Derici'yi tiye alması üzerine; başarılı şarkıcı "Sonra efendim İrem niye böyle?" diyerek espri yaptı.