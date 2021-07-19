İrem Derici'nin tatili hastanede bitti! Sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı

Şarkıcı İrem Derici'nin Çeşme tatili rahatsızlanmasıyla yarıda kaldı. Hastaneye giderek serum taktıran şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sezonun yorgunluğunu atmak için arkadaş grubu ile Çeşme'ye tatile gitti.

Bir süredir Çeşme’de tatil yapan İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince hastanenin yolunu tuttu.

ÜŞÜTTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Bir gün önce eğlenmek için Derya Uluğ'un sahne aldığı mekana giden Derici, oradaki havalandırma nedeniyle üşüttüğünü söyledi.

Hastaneye giderken video çekip Instagram'da paylaşan Derici, ''Hastaneye gidiyorum. Sesim çıkmıyor. Boğazım, kulaklarım ağrıyor. Ha iğnemi yaptırdıktan sona beach'e giderim, o ayrı.'' dedi.

SERUMLA EVE GİTTİ

İrem Derici'ye hastanede serum tedavisi uygulandı. Ancak şarkıcı tedavinin tamamlanmasını beklemeden kolunda serumla hastaneden ayrılıp kiraladığı yazlık eve geçti.

Arkadaşı Murat Balcı, Derici'nin görüntülerini sosyal medyada yayınladı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık durumunu merak eden takipçileri için açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Bir sürü mesaj gelmiş, iyi misin diye. Çok iyiyim. Serumu her ihtimale karşı aldım. Yanlış anlaşılma olmasın. Tam gaz devam konserler." dedi.