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- İrem Derici'nin taytlı kombini instagramı salladı! Dekolteli pozuna yorum yağdı: "Afet misin kadın"
İrem Derici'nin taytlı kombini instagramı salladı! Dekolteli pozuna yorum yağdı: "Afet misin kadın"
Özel hayatı ve cesur pozları ile dikkatleri üzerine çeken İrem Derici'nin sahne kostümü sosyal medyada gündeme oturdu. İrem Derici'nin o pozlarına beğeni ve yorum yağdı..
- 12.11.2022 - 17:24
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer lan ünlü şarkıcı İrem Derici iddialo sahne kıyafetleri ile tün dikkatleri çekmeye devam ediyor.
Sakarya'da sahne alan İrem Derici'nin giydiği sahne kıyafeti sosyal medyada gündeme oturdu. Siyah bir tayt giyen şarkıcının tarzı olay yarattı.
Cesur kıyafet seçimleri ile adından sıkça söz ettiren İrem Derici sahne pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor. Instagramda son derece aktif olan İrem Derici'nin 8.2 milyon takipçisi bulunuyor.
İrem Derici geçtiğimiz günlerde göğüs estetiğine ödediği para ile gündeme gelmiş ve adından söz ettirmişti. 35 yaşındaki şarkıcının son paylaşımı büyük ilgi gördü.
İrem Derici'nin cesur sahne pozları..