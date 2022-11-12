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İrem Derici'nin taytlı kombini instagramı salladı! Dekolteli pozuna yorum yağdı: "Afet misin kadın"

İrem Derici'nin taytlı kombini instagramı salladı! Dekolteli pozuna yorum yağdı: "Afet misin kadın"

Özel hayatı ve cesur pozları ile dikkatleri üzerine çeken İrem Derici'nin sahne kostümü sosyal medyada gündeme oturdu. İrem Derici'nin o pozlarına beğeni ve yorum yağdı..