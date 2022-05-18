İrem Helvacıoğlu bembeyaz tenine giydiği derin göğüs dekolteli elbisesiyle kasıp kavurdu! 'Ateş ediyorsun'

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Defne karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, son paylaşımıyla dikkati çekti. Derin göğüs dekolteli elbisesiyle poz veren Helvacıoğlu, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

2 Şubat 1990 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen İrem Helvacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuğa Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisiyle adım atan İrem Helvacıoğlu, daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları, No: 309 dizilerinde rol aldı.

Başrolünü Ulaş Tuna Astepe ile paylaştığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde hayat verdiği Nefes karakteriyle hafızalara kazınan İrem Helvacıoğlu, daha sonra Seni Çok Bekledim ve Baş Belası dizisilerinde boy gösterdi.

Bir süre ara verdiği ekranlara Tv8'de yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle dönen Helvacıoğlu, Defne karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Güzelliği ve oyunculuğu ile adından söz ettiren 32 yaşındaki oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Güzelliğiyle büyüledi

Bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşayan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz akşam Klass Magazin Dergisi kapsamında gerçekleştirilen ödül törenine katıldı.

Yılın En İyi Kadın oyuncusu ödülüne layık görülen İrem Helvacıoğlu, törende derin göğüs dekolteli uzun bir elbise tercih etti.

Dekolteli elbisesiyle otelde poz veren Helvacıoğlu, çekildiği kareleri Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Güzelliğiyle göz kamaştıran güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağarken ''Ateş ediyorsun'', ''Prenseslere benziyorsun'', ''Su gibi kadın'', ''Maşallah nazar boncuğu tak'' yorumları yapıldı.