İrem Helvacıoğlu'ndan büyük itiraf! Meğer 20 gün önce...

Son olarak Baş Belası dizisinde seyirci karşısına çıkan İrem Helvacıoğlu, özel hayatına dair konuştu. Önemli açıklamalar yapan Helvacıoğlu, bazı itiraflar yapmayı ise ihmal etmedi.

ATV ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz günlerde final veren Baş Belası dizisinde, Seçkin Özdemir ile rol alan İrem Helvacıoğlu hem başarısı hem de güzelliği ile dikkati çekiyor.

Sen Anlat Karadeniz dizisi sayesinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Helvacıoğlu, özel hayatı ile gündeme gelmekten ise kaçınıyordu.

Ancak oyuncu verdiği bir röportajda özel hayatına değindi ve herkesi şaşırtacak bir itirafta bulundu.

Helvacıoğlu'nun hayranları gelen itiraf karşısında şoke olurken, oyuncu ise çok fazla detay vermek istemedi.

"20 GÜN ÖNCE BİTTİ"

Ömür Sabuncuoğlu'na röportaj veren İrem Helvacıoğlu, kalbinin boş olduğunu söyledi ve sevgilisi Eser Alp'ten ayrıldığını itiraf etti.

Oyuncu ayrılığın detaylarına ilişkin konuşmak istemezken, "Barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna, "O konulara girmeyelim" diyerek yanıt verdi. Güzel oyuncu sevgilisinden henüz 20 gün önce ayrıldığını söyledi.

"ARAMIZ İYİ DEMİŞTİ AMA.."

İrem Helvacıoğlu daha önce yaptığı açıklamada, "Eser ile aramız iyi. O Ankara'da olduğu için pek fazla bizi göremiyorsunu.z" ifadelerini kullanmıştı.