İrem Helvacıoğlu'nun gurme sevgilisiyle pozları 'aşka bak' dedirtti! 'Ağzının tadını biliyor'

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle ekranlara dönen İrem Helvacıoğlu, gurme sevgilisi ile pozları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Mutlu çiftin aşk dolu karelerine, beğeni ve yorum yağıyor.

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes rolüyle hafızalara kazınan ve ardından Baş Belası dizisinde rol alan İrem Helvacıoğlu, Tv8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle ekranlara geri döndü.

Güzelliği ve oyunculuğu ile adından söz ettiren Helvacıoğlu, "Defne" karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan başarılı oyuncu, Türkiye'de yıldızı parlayanlardan.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve cesur paylaşımlarda bulunan Helvacıoğlu, şimdilerde aşk sarhoşu.

Gurme sevgilisiyle aşk pozları

Özel hayatı ile magazin gündeminde pek yer almayan İrem Helvacıoğlu, ilişkisini ekranlardan uzak yaşamayı tercih ediyor.

Geçtiğmiz aylarda doğum gününü kutlayan 32 yaşındaki oyuncu, gurme sevgilisi Yolaç Özcan ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Aşk dolu pozlarını sosyal medyadan paylaşan çift, birbirine sevgi dolu notlar armağan ediyor.

İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi Yolaç Özcan, bazı lüks mekanlarda kahve ve şarap partileri düzenlemekle adından söz ettiriyor.

Evlilik sorusunu yanıtlayan Helvacıoğlu, “Bilmem, belki sürpriz olur. Şimdi çok güzel gidiyor ilişkimiz. Olursa öyle bir durum zaten haberiniz olur" ifadelerini kullanmıştı.