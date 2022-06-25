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    İrem Kanan kimdir,ne iş yapıyor? Acun Ilıcalı'nın en yakınındaki isimlerden..

    Yıllardır Acun Ilıcalı ile beraber çalışan İrem Kanan kimdir ne iş yapar sorusu oldukça merak ediliyor.Peki zaman zaman kamera önündede gördüğümüz İrem Kanan kim?
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 15:50
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    İrem Kanan kimdir,ne iş yapıyor? Acun Ilıcalı'nın en yakınındaki isimlerden..

    Acun Medya'nın gizli kahramanlarından olan İrem Kanan,Acun Ilıcalı'nın en yakın yol arkadaşlarından bir tanesi.

    TV8'de yayınlanan birçok programda emeği olan İrem Kanan yıllardır Acun Ilıcalı ile beraber çalışmaktadır.İkili televole zamanlarından tanışarak yakın arkadaşlık kurmuşlardır.

    İrem Kanan kimdir,ne iş yapıyor? Acun Ilıcalı nın en yakınındaki isimlerden.. #1

    Survivor'da bazen Acun Medya ekibi ile yarışmacılar arasında oynanan oyunlarda İrem Kanan'da yer alıyor.İrem Kanan bu oyunlardaki başarısıyla da gündeme gelmişti.

    İrem Kanan kimdir,ne iş yapıyor? Acun Ilıcalı nın en yakınındaki isimlerden.. #2

    İrem Kanan kimdir?

    1974 yılında Tekirdağ Şarköy'de dünyaya gelen İrem Kanan Survivor ve Masterchef gibi programların önemli isimlerindendir.Genellikle kamera arkasında olan İrem Kanan'ın tam ismi Ahmet İrem Kanan'dır.

    Kanan Acun Medya'nın reklam işleri bölümününde yetkili isimleri arasında yer alıyor.

    İrem Kanan 2006 yılında eski Türkiye güzellerinden Sinem Öztufan ile dünya evine girdi.Çiftin Sarp ve Kaya adında 2 erkek çocukları bulunuyor.

    İrem Kanan kimdir,ne iş yapıyor? Acun Ilıcalı nın en yakınındaki isimlerden.. #3


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