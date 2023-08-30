İrem Sak ayna karşısına geçince gözler kamaştı! "İşte Sivas güzeli" Şimdilerde bir projede yer almayan oyuncu İrem Sak, güzelliğiyle adından söz ettirmeyi ihmal etmiyor.

ensonhaber.com

Aslen Çerkez kökenli olan ancak Sivas'ta dünyaya gelen oyuncu İrem Sak, bir süredir televizyon projelerinde yer almıyor.

Dijital yapımları tercih eden İrem Sak, son olarak Kuş Uçuşu dizisinde hayat verdiği "Müge" karakteriyle beğeni topladı.

Sosyal medyada adından söz ettiren oyuncu, güzelliğiyle bakışları üzerine çekiyor.

Sivas güzeli

37 yaşındaki İrem Sak, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Ayna karşısına geçen Sak, selfie çekti.

Cesur elbisesiyle poz veren ünlü oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

Sivaslı olmasıyla gönülleri fetheden İrem Sak, "Çok güzelsin", "Güzeller güzeli", "Sivas'a dön", "Efsanesin" gibi yorumlar aldı.