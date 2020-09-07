İrem Sak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İrem Sak'ın oynadığı diziler ve filmler neler? İrem Sak'ın hayatı

İrem Sak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İrem Sak'ın oynadığı diziler ve filmler neler? İrem Sak'ın hayatı

Rol aldığı dizilerde kendinden söz ettiren oyuncu İrem Sak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İrem Sak'ın oynadığı diziler ve filmler neler? İrem Sak'ın hayatı ve biyografisi...

Başarılı oyuncu İrem Sak, yer aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettirirken, internette en fazla araştırılan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Özellikle magazin takipçileri ve televizyon izleyicileri, Yalan Dünya isimli diziyle çıkış yakalayan İrem Sak'ın hayatı ile ilgili bilgileri sık sık araştırıyor. Peki, İrem Sak kimdir ve kaç yaşındadır?

İşte, ünlü oyuncu hakkında merak edilenler.Oyunculuğa ilk adımını Sizinkiler isimli tiyatro oyunuyla atan İrem Sak, son günlerin merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Reklam filmleri ile televizyon kariyerine başlayan İrem Sak, 2010 yılında Şen Yuva adlı dizi ile dizi hayatına başladı. İşte, İram Sak'ın hayatı ile ilgili bilgiler.

İREM SAK KİMDİR?

İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.

İREM SAK'IN İLK KAMERA DENEYİMİ

İrem Sak aynı yıl içerisinde reklam filmerinde oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi.

İREM SAK'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı. Fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırmaya başlamıştır.

2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkan ile birlikte sunmuştur. 3 yıl aranın ardından Güldür Güldür'e dönmüştür.

2016’da ise yönetmenliğini Erol Özlevi’nin yaptığı, Murat Boz ve Yasemin Allen ile başrolleri paylaştığı romantik komedi yapım Dönerse Senindir’de rol aldı.