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İrem Sak yalnızlığına nokta koydu! 11 yaş küçük sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı

İrem Sak yalnızlığına nokta koydu! 11 yaş küçük sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı

Uzun süredir yalnız olan ünlü oyuncu İrem Sak'ın kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığı iddia edildi. İlk kez görüntülenen çift, soruları yanıtsız bırakıp uzaklaştı.