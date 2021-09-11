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- İrem Sak yalnızlığına nokta koydu! 11 yaş küçük sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı
İrem Sak yalnızlığına nokta koydu! 11 yaş küçük sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı
- Haber Merkezi
- 11.09.2021 - 12:54
- Güncelleme : 11.09.2021 - 12:57
''Yalan Dünya'' dizisinde hayat verdiği Tülay karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İrem Sak, uzun süren yalnızlığını noktaladı.
FURKAN KORKMAZ İLE BİRLİKTE
İddiaya göre Sak, kendisinden 11 yaş küçük NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen basketbolcu Furkan Korkmaz ile birliktelik yaşamaya başladı.
İlk kez Yeniköy'de objektiflere yakalanan ikili, kendilerine yöneltilen soruları yanıtsız bırakarak hızlı adımlarla uzaklaştı.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
İrem Sak'ın panik halleri sosyal medyaya damga vururken ikilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü.
İkilinin bir arada göründüğü videoya yoğun ilgi gösteren sosyal medya kullanıcıları, "Çok yakışmışlar" yorumunda bulundu.
FURKAN KORKMAZ KİMDİR?
24 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelen Furkan Korkmaz, basketbola okul takımında başlamıştır. Ardından Murat Murathanoğlu'nun başkanlığını yaptığı Başkent 34 adlı basketbol kulübünde oynamıştır.
Başkent 34'teki antrenörü Leyla Çalışkan'ın Yeşilyurt Spor Kulübü'nde görev yapmaya başlamasının ardından Korkmaz da Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynamaya başlamıştır.
2012 yılında henüz 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes'e transfer olmuştur. 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk kez Türkiye millî basketbol takımı forması giyen Korkmaz, turnuvanın en genç oyuncusu olmuştur.