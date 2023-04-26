İrem Sak'ın tesettürlü kareleri sosyal medyaya bomba gibi düştü: "Sen bambaşkasın" Gören hayran kaldı Disney Plus'ta Gülse Birsel kaleme aldığı "Yılbaşı Gecesi" adlı filmde yer alan İrem Sak, tesettür taktı. Sak'ın tesettürlü kareleri sosyal medyaya düşerken, görenler ise hayranlıklarını dile getiremeden edemedi.

9 şubat 1986 yılında Sivas'ta dünyaya gelen İrem Sak, başarılı projeleri ile adını duyurdu ve Türkiye'nin sevilen oyuncuları arasına yerleşti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Sak, Yalan Dünya'da hayat verdiği Tülay karakteri sayesinde geniş kitlelerce tanındı. Uzun zamandır basketbolcu Furkan Korkmaz ile birlikte olan Sak, Gülse Birsel'in kaleme aldığı Yılbaşı Gecesi'nde boy gösterdi. Yılbaşı Gecesi'nde alışılmış karakterlerinin dışında farklı bir role bürünen Sak, tesettür taktı. Rol icabı tesettür takan İrem Sak'ın sosyal medya üzerinden paylaşılan pozları, görenleri hayran bıraktı. İşte İrem Sak'ın tesettürlü kareleri Yılbaşı Gecesi'nde Neslişah karakterine hayat veren İrem Sak, tesettürlü kareleriyle hayranlarını adeta mest etti. Neslişah karakteri için tesettür takan oyuncuya sosyal medya üzerinden de yorum ve beğeni yağdı. "Çok yakışmış" yorumları yapılan güzel oyuncunun hayranları, ekranda daha sık görmek istediklerni söyledi.