Aslen Çerkez kökenli olan ancak Sivas'ta dünyaya gelen oyuncu İrem Sak, magazinin dikkat çeken isimlerinden.
Son olarak dijital projelerde yer alan Sak, şimdilerde aşk sarhoşu...
35 yaşındaki ünlü isim kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile mutlu bir beraberlik yürütüyor.
Aşk pozu
Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift ilk kez beraber paylaşım yaptı.
Sak, sevgilisiyle tatil pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Furkan Korkmaz, NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyiyor.