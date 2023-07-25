İrem Sak'tan aşk pozu! 11 yaş küçük sevgilisiyle..."Ah be Sivas güzeli" Kendisinden 11 yaş küçük ünlü basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşayan İrem Sak, ilk kez paylaşım yaptı.

Aslen Çerkez kökenli olan ancak Sivas'ta dünyaya gelen oyuncu İrem Sak, magazinin dikkat çeken isimlerinden. Son olarak dijital projelerde yer alan Sak, şimdilerde aşk sarhoşu... 35 yaşındaki ünlü isim kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile mutlu bir beraberlik yürütüyor. Aşk pozu Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift ilk kez beraber paylaşım yaptı. Sak, sevgilisiyle tatil pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Furkan Korkmaz, NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyiyor.