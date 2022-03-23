İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Doyran'ın göbeği göründü! 'Emzikli gol sevinci geliyor!'

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'nin karnı burnunda pozları takipçileri tarafından beğenildi. Sosyal medya kullanıcıları "hamilelik yaramış" yorumunda bulundu.

Fenerbahçe'nin Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile mutlu bir evlilik sürüyor.

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren çift, anne baba olmak için gün sayıyor.

İrfan Kahveci'nin eşi Gözde Doyran Kahveci, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla hamile olduğunu duyurmuştu.

Erkek bebek bekleyen çift, taraftarları tarafından da yakından takip ediliyor.

MİNİK "KAHVECİ" GELİYOR

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Gözde Kahveci, hamileliğine dair anıları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Karnı iyice belirginleşen Gözde Kahveci, son halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Karnı büyüyen ve kilo alan Kahveci'nin pozlarına, "güzelliğine güzellik katmış" yorumları geldi. Öte yandan yıldız futbolcunun hayranları "emzikli gol sevinci geliyor" dedi.

İşte İrfan Can Kahveci'nin eşinden hamilelik paylaşımları...