İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde'den karnı burnundan poz! 'Derbi öncesi bir İrfan daha yolda pozu bu..'

İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde'den karnı burnundan poz! 'Derbi öncesi bir İrfan daha yolda pozu bu..'

İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozunu paylaştı. Anne olmak için gün sayan güzel isme, Fenerbahçe taraftarından yorum yağdı.

15 Temmuz 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen İrfan Can Kahveci, liseyi bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi'nde BESYO Bölümü'ne girdi.

Futbola 7 yaşında Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda başlayan genç yetenek, 2017-2021 yılları arasında Başakşehir'de forma giydi.

Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan İrfan Can Kahveci'nin başarılı performansı Fenerbahçe'nin dikkatini çekti.

Emre Belözoğlu tarafından 31 Ocak 2021'de 4,5 yıllık anlaşma ile Fenerbahçe'ye transfer edilen Kahveci, taraftarın beklentisini yüksek tuttuğu oyuncular arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra 17 Mart 2021'de Gözde Doyran ile dünyaevine giren genç futbolcu, özel hayatında da mutluluğu buldu.

Şimdilerde ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayan İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde, karnı burnunda pozunu sosyal medyadan yayınladı.

Sık sık sosyal medya hesabından yeni karelerini paylaşan Gözde Kahveci'ye takipçileri tarafından yorum yağdı.

Gözde Kahveci'den karnı burnunda poz

Eşi İrfan Can Kahveci ile mutlu karelerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Gözde Kahveci, bu kez karnı burnunda pozunu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Hamilelik pozlarına Instagram hesabında yer veren Gözde Kahveci'ye, "Sabırsızlıkla bekliyoruz.", "Yenge ikinci İrfan mı geliyor" tarzında yorumlar yapıldı. 2 Ocak 1997 doğumlu olan Gözde Kahveci 25 yaşında ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

İşte Gözde Kahveci'nin son pozu