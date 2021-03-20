Iron Man 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Iron Man 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Iron Man 3 filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20.00’da sinemaseverlerle buluşacak. İzleyiciler, Iron Man 3 filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Iron Man 3 filmi konusu nedir?

Iron Man 3 filmi, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmenliğini Shane Black'in, senaristliğini ise yine Shane Black'in yanı sıra Drew Pearce'in üstlendiği, 2013 yılında vizyona giren ABD yapımı aksiyon, macere ve bilim kurgu türündeki Iron Man 3 filminin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar başladı.

Peki, Marvel serisinin üçüncü filmi olan Iron Man 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Iron Man 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

IRON MAN 3 KONUSU NEDİR?

Milyarder iş adamı, kahraman ve mucit Tony Stark, bu sefer gücü ondan çok daha fazla, hatta sınırsız bir düşmanla karşı karşıya kalıyor.

Özel hayatının düşmanı tarafından yok edildiğini anlayan Tony Stark, bu işin sorumlularını bulmak için harekete geçiyor. Köşeye sıkışan Stark, en yakınlarını korumak için tek şansa sahip. O da zekasına ve içgüdülerine güvenerek kendi yetenekleriyle hayatta kalmak.

Stark, kafasını kurcalayan şu sorunun cevabını arar: Adam mıdır kıyafeti kıyafet yapan yoksa kıyafet midir adamı adam yapan?

IRON MAN 3 OYUNCU KADROSU