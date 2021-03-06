Iron Man filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Iron Man filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Iron Man filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20.00’da sinemaseverlerle buluşacak. İzleyiciler, Iron Man filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Iron Man filmi konusu nedir?

Yönetmen koltuğunda Jon Favreau’nun oturduğu ve 2008 yılı ABD yapımı olan Iron Man filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20.00'da izleyenlerle buluşuyor.

Vatandaşlar, Tony Stark karakterinin hikayesinin anlatıldığı Iron Man filminin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgi almak için arama motorları üzerinden araştırmalar gerçekleştiriyor.

Peki, bilim kurgu ve aksiyon türünde olan Iron Man filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Iron Man filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

IRON MAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboy olanTony Stark, kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir.

Afganistan'da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler. Tony ise bunun yerine zırhlı bir giysi yapar. Bunu yapmaktaki amacı zekasını kullanarak farklı bir kurtuluş yöntemini planlamaktır.

Boş zamanlarını kadınlarına ayıran Tony'nin hayatı artık tamamen farklı bir şekle bürünmüştür. Onun bununla nasıl baş edeceği ise esas konudur.

IRON MAN FİLMİ OYUNCULARI