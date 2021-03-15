Işın Karaca kimdir? Işın Karaca kaç yaşında, nereli ve evli mi? ışın Karaca biyografisi..

Güçlü sesiyle yıllara meydan okuyan Işın Karaca, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında haftanın ilk konuğu olarak yer aldı. Peki Işın Karaca kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi? İşte detaylar

Işın Karaca olarak bilinen gerçek adıyla Işın Funda Büyükkaraca 7 Mart 1973, Londra doğumlu Kıbrıs Türkü şarkıcıdır. Işın Karaca’nın bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocuğu bulunuyor.

Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu gündüz kuşağı programına konuk olan Işın Karaca, yeni albümünden parçalar okurken seyircilerin de merak konusu oldu.

Hayatına dair bilgiler araştırılan Işın Karaca kaç yaşında, nereli, evli mi gibi sorular gündeme geldi. Peki Işın Karaca kimdir? İşte merak edilenler...

IŞIN KARACA KİMDİR?

Işın Funda Büyükkaraca ya da sahne adıyla Işın Karaca , 7 Mart 1973 tarihinde . Kıbrıslı restoran işletmecisi Şeniz Büyükkaraca ile Afyonlu emlakçı olan Ali Büyükkaraca'nın ilk çocukları olarak dünyaya geldi.

Londra'da doğan Işın Karaca, öğrencilik yıllarında başladığı müzik hayatını Londra IV King Edward Okulu'nda Tiyatro okurken de sürdürdü. İngiltere'de Müzikal Tiyatro üzerine eğitim gördü.

19 yaşında yaptığı Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu var. İlk eşinden daha sonra boşandı.

Aranjör Erdem Yörük ile 12 yıl süren birlikteliği oldu. İkinci çocuğu Mia 2011 yılında dünyaya geldi.

Sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan'la 2009'dan beri birlikteliğini 2010 yılı kasım ayı sonunda noktaladı. Tekrar barışan çift, 30 Mayıs 2011 tarihinde evlendi. İkinci eşi Sedat Doğan ile Eylül 2012 tarihinde boşanmaya karar verdi. Boşanma davası sırasında barışan çift daha sonra tekrar ayrılarak, 6 kasım 2013 günü anlaşarak boşandı.

Işın Karaca 28 Aralık 2016 tarihinde ise Tuğrul Odabaş ile evlendi.

MÜZİK KARİYERİ

Müzikal kariyerine Panik Atak grubu üyesi olarak başlamış, grup daha sonra albüm yapamadan dağılmıştır. Sanıldığının aksine Işın Karaca ilk Sezen Aksu'nun değil, Yıldız Tilbe'nin vokalistliğini yapmıştır.

Hülya Avşar sayesinde Sezen Aksu le tanışarak vokalistliğini yapmaya başlamıştır. 1997'de Disney'in animasyon çizgi filmi Herkül'ün Türkçe film müziklerinden "Kutsal Gerçek I-II-III", "Sıfırdan Oldu", "Söyleyemem", "Bir Yıldız Doğuyor" adlı şarkıları Melis Sökmen, Tuba Önal, Sibel Gürsoy, Yonca Karadağ gibi isimlerle beraber yorumladı.

Müziklerin Alan Menken'e, orijinal sözlerin David Zippel'e ait filmin müziklerinin Türkçe Söz Yazarı ise Işın Karacadır. 1999'da kurulan "Panic Attack" adlı grubun solistliğini üstlendi. Grup hiçbir albüm çıkaramadan dağıldı. İki kere Eurovision Türkiye elemelerine katıldı.

2000 yılında 'Bir Kırık Sevda' ve 2001 yılında 'Kaderimsin' adlı şarkılarla Türkiye elemelerini kazanamadı ama OGAE İkinci Şans Yarışmasında Türkiyeyi temsil etti. "Bir Kırık Sevda" 2000 yılında 104 puanla 7. olurken, "Kaderimsin" 2001 yılında 52 puanla 14. oldu.

Sezen Aksu'nun "Oh oh" ve "Allahın Varsa" adlı kliplerinde oynadı. 2000 yılında Fresh B'nin "Gerçek Kal" albümünde "Geçmişe Yolculuk" adlı şarkıya düet yaptı. 2001'e kadar Sezen Aksu'ya vokalistliğini sürdürdü.

Üç albüm dışında birçok projeye de katkıda bulunmuştur. Tema Vakfının Bir Milyar Meşe projesi için bestelenen "Meşe Şarkısı"nı diğer sanatçılarla beraber yorumladı.

2005 yılında kendi adını taşıyan “Işın Show” adlı show programını sunan Işın Karaca, yine aynı yıl Sen Ne Dilersen adlı sinema filminde rol aldı.