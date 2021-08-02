Işın Karaca'nın yorumu Tuğba Özay'ı çileden çıkardı! Eski defterler açıldı: 1995 yılını hatırla...

Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmaktan son anda kurtulan Tuğba Özay, İstanbul'da bir kuyumcu açılışına katılması nedeniyle kendisi hakkında olumsuz yorum yapan Işın Karaca'ya ateş püskürdü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ortaya çıkan yangında Bucakşıhlar Mahallesi'nde çiftlik evi bulunan eski manken Tuğba Özay büyük bir korku yaşamıştı.

Özay, yangının çiftliğinin bulunduğu bölgeye sıçraması üzerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda ağlayarak yardım istemişti.

Yaşadığı üzüntüye dayanamayıp sinir krizi geçiren Özay, hastaneden yaptığı paylaşımda, ''Arkadaşlar ben felç geçirdim. Yandı, her yer yandı. Çiftliğimiz, evimiz her şey yandı. Dünden beri yalvarıyorum. Destek istiyorum. Yandı, her yer yandı. Ben böyleyim, felç geçirdim.'' demişti.

KUYUMCU AÇILIŞINDA KURDELE KESTİ

Çiftliği son anda yanmaktan kurtulan ve yangının ardından çektiği videoda felç geçirdiğini belirten Özay, İstanbul'da bir kuyumcu açılışında görüntülenmesi nedeniyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Felç geçirdim diye ağlıyordun, şimdi güle oynaya açılıştasın'', ''Yangını ne çabuk unuttun?'', ''Bu nasıl vicdan çok yazık!'', ''İnsanların hisleriyle oynamak bu kadar mı kolay?'' şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

''YANGINDAN İKİ AY ÖNCE ANLAŞMA YAPTIM''

Özay, tepkiler sonrası Instagram üzerinden şu açıklamayı yapmıştı:

''İlk olarak Hera ve Herkül’ü alarak çiftliği derhal boşaltmalarını söyledim. Ben hiçbir zaman kendi malımı ve mülkümü düşünmedim. Bana iftira atanlar o ateşlerde yansınlar. Bana iftira atmayın yeter. Yeter benim bir canım var. Kimseden de korkum yok. Yettiniz, çiftliğim yanmadı diye mi ben suçluyum?''

Özay, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Dün bütün gece uyumadım. Uyumadığımı arkadaşlarım çok iyi biliyor. Takip edenler çok iyi biliyorlar. Bugün ben iki ay öncesinden İstanbul’da alınan evet bir programım var. Hiçbir şekilde makyaj da yok yüzümde. Makyajsız bir şekilde organizasyona gittim. 45 dakika o insanların da gönlünü hoş ettim. O insanlarla bir sözleşmem var. Ben o insanların marka yüzüyüm.''

Açıklamalarına devam eden eski manken, ''O insanlar da bugün için bir emek harcamışlar, yatırım yapmışlar. Sırf onları da mağdur etmemek adına, yardımcılarım ve ailemin de orada olması nedeniyle İstanbul’a geldim dün gece… Hiç uyumadım sabaha kadar yayın yaptım. Devlet yetkililerini de aradım. Ben daha ne yapayım? Öleyim mi? Bunu mu istiyorsunuz?'' diye sitem etti.

Özay, ''Bugün bütün acımı içime gömerek sadece bir açılışa katıldım. Bir de baktım ki kıyametler kopuyor! Ben şimdi ne yapmalıyım? Üç gün sonra ben yine Manavgat’ta olacağım. Zaten o bölgeye yardımlar da götüreceğiz. O bölgede mağdur olan herkesin yanında ben olacağım.'' dedi.

IŞIN KARACA'DAN TUĞBA ÖZAY'A TEPKİ

Eski manken Özay'a bir tepki de şarkıcı Işın Karaca'dan geldi.

Karaca, Tuğba Özay'ın açılıştan karelerini paylaşan bir magazin sayfasının paylaşımına, ''Ben şok! Ben manşet!'' yorumunda bulundu. Işın Karaca'nın yorumuna sinirlenen Tuğba Özay ise sert konuştu.

KARACA'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

UçanKuş TV'de yayınlanan ''Pazar Magazin'' programına konuk olan Özay, hakkında yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Işın Karaca’nın kendisine yaptığı yoruma çok sinirlenen eski manken, Karaca'ya ateş püskürdü.

''YAZIKLAR OLSUN, 1995 YILINI HATIRLA''

Eski defterleri ortaya döken Özay, "Işın Karaca yazıklar olsun sana yaptığın o yoruma. Utanmadın di mi? Seni işten kovdukları zaman kim vardı yanında. Ben vardım yanında. Anımsa bakayım 1995 yılını anımsa bakalım. Seni işten kovduklarında kim vardı yanında. O taşın üstünde göz yaşlarını silen bir ben vardım Işın. O yorumları magazin sayfalarına o çirkin yorumları yapmak zorunda mıydın. Kankaların yangın döneminde konserlere giderken onlara ses çıkarmadın. Yazıklar olsun sana." dedi.