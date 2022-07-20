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    'Islak ıslak bakma öyle..' Burcu Özberk'ten ıslak saçlı, düğmeleri açık gömlekli poz geldi!

    Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra'ya hayat veren Burcu Özberk, güzelliğini Instagram hesabı üzerinden sergilemeye devam ediyor.
    • 20.07.2022 - 17:48
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    'Islak ıslak bakma öyle..' Burcu Özberk'ten ıslak saçlı, düğmeleri açık gömlekli poz geldi!

    11 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

    Muhteşem Yüzyıl dizisinde birbirinden deneyimli oyuncularla birlikte yer alan Özberk, Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa adım attı.

    Bu dizide yıldızı parlayan oyuncunun asıl üne kavuşması ise Güneşin Kızları sayesinde oldu.

    Bu dizide Nazlı karakterini canlandıran Burcu Özberk, kariyerindeki en büyük çıkışlardan birisini yaptı.

    Akabinde Aslan Ailem ve Afilli Aşk gibi projelerde yer alan Burcu, Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

    Son olarak Aşk Mnatık İntikam dizisinde Esra'ya hayat veren Burcu Özberk, tatilin ve sıcak havanın tadını çıkarıyor.

    Birkaç kez bikinili görüntülenen ve fiziği ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu,  Instagram hesabından paylaştığı son pozu ile beğeni rekoru kırdı.

    Burcu Özberk'ten yeni kare

    Burcu Özberk, beyaz gömleğinin düğmelerini açarak çekildiği başka bir dekolteli fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

    Güzel ve oldukça doğal olan oyuncu, yine beğenileri üzerine topladı. 7 Milyondan fazla takipçisi için sık sık fotoğraf paylaşan Özberk'e yorum yağdı.

    Islak saçlarıyla dikkati çeken Burcu Özberk, Murat Boz ile birlikte yeniden setlere geri dönmeye hazırlanıyor.

    Islak ıslak bakma öyle.. Burcu Özberk ten ıslak saçlı, düğmeleri açık gömlekli poz geldi! #1

    Islak ıslak bakma öyle.. Burcu Özberk ten ıslak saçlı, düğmeleri açık gömlekli poz geldi! #2

    Islak ıslak bakma öyle.. Burcu Özberk ten ıslak saçlı, düğmeleri açık gömlekli poz geldi! #3


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