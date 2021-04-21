İsmail Balaban diskalifiye mi oldu? Survivor'da gizli yemek krizi..

Survivor 2021'de oyun alanında gizlice yemek temin eden ünlüler takımı yarışmacısı İsmail Balaban'ın cezası belli oldu. Kararı, dün akşamki eleme gecesinde Acun Ilıcalı duyurdu.

Survivor Türkiye 2021'nin 20 Nisan Salı günü ekrana gelen son bölümdeki eleme konseyine, İsmail Balaban'a verilen ceza damga vurdu.

Survivor'da oyun alanında bulduğu yiyeceği, uyarılara rağmen yiyen İsmail'e tarihi bir ceza verildi.

Kural ihlali yapan Survivor İsmail elendi mi, diskalifiye mi oldu soruları yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Balaban'ın cezasını Acun Ilıcalı açıkladı.

Peki İsmail ne yaptı? İşte Survivor 2021'de yemek krizi..

SURVİVOR İSMAİL BALABAN NE YAPTI?

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, İsmail Balaban'ın yaptığı kural ihlalini açıkladı. Ilıcalı, "İsmail oyun alanında bir yiyecek buluyor. Kameranın kayıtta olduğu sırada bizim görevlimiz İsmail'e besini yememesi gerektiğini söylüyor. İsmail ise çok aç olduğunu söyleyerek bunu yiyor. Bu hiç başıma gelen bir durum değil. Görevli uyardığı halde İsmail bunu yiyor. Kamera kayıttayken görevli sana yememeni söylüyor. Sen de kayıtta olduğunu bile bile bunu yiyorsun" dedi.

İsmail Balaban ise, "Burada en çok zorladığım şey açlık. Ödül oyununu kaybetmiştik ve en çok sinirlendiğim oyun oldu. Sonrasında kampa gittik. Odun aramaya gittim. Oyun alanına da yakındı bizim kamp alanımıza ve oraya gittim. Kimse de yoktu. Yiyecek buldum orada. Onları aldım kampa geldim. Oradaki görevli beni gördü. Yememiştim henüz ancak o kamerayı getirdi. Yemediğim için ceza alacağıma yiyerek ceza alayım diye düşündüm ve yedim" diyerek kendisini savundu.

SURVİVOR İSMAİL DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Acun Ilıcalı, İsmail’in yaptığı bu hareketin bu sezon yakalanan İlayda, Batuhan, Hanzade, Aleyna Çalışkan ve Aleyna’nın durumundan daha farklı olduğunu ifade etti. Bu yüzden onlara verilen cezayla aynı olamayacağını söyledi.

Bundan dolayı İsmail’e verilen ceza bundan sonraki 3 oyunda oynamama ve 3 yemek ödülünden faydalanamama oldu.

ACUN ILICALI'DAN İSMAİL BALABAN KARARI

Ünlüler takımı yarışmacısı İsmail Balaban'ın bu yaptığının bir karşılığı olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: "Sen bir kamera kaydı varken ve uyarısı net bir şekilde yapıldığı halde yedin. Bu başka bir boyut. Bu 'Bakın ben işte böyle yerim' mesajıdır. Bizim prodüksiyonumuzda her çalışan kişi beni temsil etmektedir ve ben demektir. Bunu benim önümde yemekle, benim bir kardeşimin önünde yemen arasında fark yok.

Survivor'da yenilen yemeğin bendeki karşılığı çaresizliktir. Hiç mutlu değilim, bir yarışmacıya yaptırım uygulamak benim için eziyet. Ancak seyircimizin güvenini sarsamayız. Sana farklı bir yaptırım yapacağız. Bundan sonraki 3 oyunda oynamayacaksın. Bundan sonraki de 3 yemek ödülünü yemiyorsun. Bu yarışma fiziki zor şartlara dayanma yarışması. Gidip avlanacaksın gerekirse. Dayanamıyorsan da dayanabilen devam edecek."