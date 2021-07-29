İsmail Balaban kararını verdi! İsmail Balaban nişanlısı Gamze Atakan ile ayrıldı mı?

Survivor'da şampiyon olan İsmail Balaban'ın, yarışma sırasında nişanlısı Gamze Atakan ile araları bozulmuştu. Balaban yarışmanın ardından kararını verdi. Peki, nişanlısı Gamze Atakan ile ayrıldı mı?

Survivor'da başarılı bir performans sergileyen ve şampiyonluğa ulaşan İsmail Balaban yarışma sırasında, telefon hakkını annesini arayarak kullandı.

Annesi ile konuşan Balaban, nişanlısı Gamze Atakan hakkında olumsuz şeyler duydu.

Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban, Gamze Atakan için, "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum. Tam bir yılan. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada." demişti. Anne Balaban'ın sözleri herkesi şaşırtırken, İsmail Balaban ise Acun Ilıcalı'nın, "İstersen Gamze'yla konuşabilirsin" teklifini geri çevirmişti.

İsmail Balaban daha sonra Gamze Atakan ile konuşmayı kabul ederken, Atakan nişanlısına, "Seninle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem oluştu. Oradan sonra ne olduğunu anlamadım. Nişanlı olduğun için SMS gelmez gibilerinden olaylar döndü. Bıraktığın Gamze'yim... Dört aydır sürekli evdeyim. Seni takip ediyorum. Yemek yemiyorsun, yemiyorum. Seninle yatıp kalkıyorum. Kafana takacak bir olay yok. Büyük mesele yok. Seni çok seviyorum biliyorsun. Kendine iyi bak. Bunları düşünüp, kafana yorma. Yarışmana odaklan." dedi.

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde İsmail Balaban'ın ilişkisi için yeni bir karar aldığı iddia edildi.

AYRILDILAR MI?

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından, Survivor şampiyonu İsmail Balaban ve nişanlısı Gamze Atakan'ın Instagram'dan takipleşmemesi kafaları karıştırdı. Balaban'ın, Gamze Atakan'dan ayrıldığı iddia edildi.