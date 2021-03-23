İsmail Balaban Survivor'dan ayrılıyor mu, neden? Survivor İsmail Balaban Dora olayı nedir?

Survivor 2021'de Başpehlivan İsmail Balaban ile Gönüller Takımı yarışmacısı Uğurtan Dora'nın tartışması gündem olurken İsmail Balaban'ın Survivor'dan ayrılacağı öne sürüldü.

Geçtiğimiz gün Survivor 2021'in Gönüllüler takımı yarışmacısı Uğurtan Dora ile Başpehlivan İsmail Balaban arasında tartışma yaşandı.

Tartışma esnasında Uğurtan Dora'nın Başpehlivan İsmail Balaban'a yönelik kullandığı "Soytarı" ve "Zenne gibi oynarsın ancak" ifadeleri, Güreş Federasyonu'nu ayağa kaldırdı.

Peki, İsmail Balaban Survivor'dan ayrılıyor mu? İşte, detaylar..

İSMAİL BALABAN SURVİVOR'DAN AYRILIYOR MU?

Türkiye Güreş Federasyonu konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu sözleri kınarken, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise, "Programı bıraksın gelsin, ne kazanıyorsa desteği ben vereceğim" dedi. Bunun üzerine İsmail Balaban'ın ise Survivor'dan ayrılacağı iddia edildi.

Söz konusu iddiaya ilişkin Acun Ilıcalı ve İsmail Balaban tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

'BU HAKARETLERİ UYGUN GÖRMÜYORUZ'

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Survivor 2021'de Ünlüler Takımı'nda mücadele eden Başpehlivan İsmail Balaban önceki gün karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşamış, gönüllüler takımından Uğurtan Dora ünlü sporcu için çirkin ifadeler kullanmıştır. Bu ifadeleri Türkiye Güreş Federasyonu olarak kınıyoruz. İsmail Balaban bu yarışmaya kendi isteği ile gitmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı güreşçimize bu tür hakaretler yapılmasını uygun görmüyoruz. Yaklaşık 670 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar yağlı güreşleri bizim kültürümüzün bir parçasıdır ve ata sporumuzdur. Yağlı güreşler, içinde sevgi, saygı ve hoşgörüyü barındırır. Bu değerler bir güreşçi için her zaman kazanmaktan daha önemlidir. Bu felsefe daha küçük yaşta pehlivanlara verilir. İsmail Balaban'da bu kültürle yetişmiş, ahlaklı bir başpehlivanımızdır. O hakareti yapan kişiyi kınıyor, İsmail Balaban'ın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.