İsmail Balaban'ın aşk acısı kısa sürdü! Survivor yıldızı ile el ele

Survivor yarışmasında birinci olan ve dikkatleri üzerine çeken İsmail Balaban, İlayda Şeker ile görüntülendi. Nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan Balaban ve Şeker'in aşkı gündeme bomba gibi düştü.

Survivor yarışmasına katılarak şampiyon olan İsmail Balaban, yarışma sırasında bazı olumsuzluklar yaşadı.

Yarışma sırasında annesi ile konuşan Balaban nişanlısı Gamze Atakan hakkında kötü şeyler duydu.

Annesi o dönem Balaban'a, "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum. Tam bir yılan.

Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada." demişti.

Anne Balaban'ın sözleri herkesi şaşırtırken, İsmail Balaban ise Acun Ilıcalı'nın, "İstersen Gamze'yla konuşabilirsin" teklifini geri çevirmişti.

Bu gelişmelerin üzerine İsmail Balaban ve Gamze Atakan'ın daha sonra konuştuğu ve sorunu çözdüğü söylenmişti.

Ancak ikilinin ayrıldığı, Balaban'ın ise yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

İSMAİL BALABAN YENİ AŞKIYLA EL ELE

Survivor İsmail Balaban nişanlısını çabuk unuttu. Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker ve Balaban el ele görüntülendi.

Bir mekanda el ele görüntülenen Survivor İsmail ve İlayda ikilisi gündeme bomba gibi düştü.

Şeker daha önce sevgilisini yağlı güreşte yalnız bırakmamış ve "İsmail bana yağlı güreşi sevdirdi. Ben kendisine destek vermek için Körfez Taşköprü Güreşleri’ne geldim.” demişti.