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    İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu'yu canlandıracak

    4 Temmuz 2007 tarihinde hayatını kaybeden Rock müziğinin sevilen ismi Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor. Filmde Akarsu'yu, ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 17:38
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    İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu'yu canlandıracak

    Anadolu Rock'ın sürmeli çocuğu Barış Akarsu, 29 Haziran 2007 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra trafik kazası geçirdi.

    Kaldırıldığı hastanede beş gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Akarsu, yaşam mücadelesini kaybetti.

    4 Temmuz 2007 tarihinde hayata gözlerini yuman şarkıcı ve söz yazarı Barış Akarsu'nun hayat hikayesi, beyaz perdeye taşınıyor.

    İsmail Ege Şaşmaz hayat verecek

    Yapımını Aytaç Medya'nın üstleneceği filmde, Akarsu'ya hayat verecek isim de netleşti.

    28 yaşında toprağa verilen Akarsu'nun hayatını, başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak.

    İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu yu canlandıracak #1

    Sosyal medyadan duyurdu

    Ölümüyle sanat camiasını yasa boğan şarkıcının kardeşi Nesrin Akarsu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile haberi doğruladı.

    Nesrin Akarsu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, ''Barış Akarsu filmi İsmail Ege Şaşmaz ile bizlerle olacak. Zorlu ve heyecanlı günler bizi bekliyor.'' ifadelerini kullandı.

    İsmail Ege Şaşmaz da söz konusu gönderiyi alıntılayarak kendi hesabından takipçileriyle paylaştı.

    İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu yu canlandıracak #2

    Çalışmalara başladı

    Son olarak 13. bölümüyle final yaparak ekranlara veda eden Elkızı dizisiyle izleyici karşısına çıkan İsmail Ege Şaşmaz, rolü hakkıyla canlandırabilmek için kampa girdi.

    Müzikle de ilgilenen Şaşmaz, Barış Akarsu'nun görüntüsüne bürünmek için saç, makyaj ve müzik provalarına başladı.

    İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu yu canlandıracak #3

    ''Barış Akarsu'ya benziyorum''

    Milliyet'te yer alan habere göre; eşi Hande Ünal'la Nişantaşı'nda bir dövmeciden çıkarken görüntülenen İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu ile olan benzerliğini dile getirdi.

    Şaşmaz, ''Onun eserlerini seviyordum ve söylüyordum. Barış Akarsu olmak demek saçları uzatmak demek. Bir de tuhaf oldu; onun vefat ettiği yaştayım.'' dedi.

    İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu yu canlandıracak #4

    İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu yu canlandıracak #5


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