İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal evlendi! Hande Ünal kimdir?

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Hande Ünal ile nikah masasına oturdu. Bu mutlu haberin ardından Hande Ünal'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Hande Ünal kimdir? İşte biyografisi..

Son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, uzun zamandır aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Hande Ünal ile dünyaevine girdi.

Manisa'da kır düğünü yapan çifti, arkadaşları yalnız bırakmadı. Eğlenceli anların yaşandığı törenden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı. İsmail Ege Şaşmaz ve eşi Hande Ünal karşılıklı harmandalı oynadı.

Sosyal medyanın gündeminde yer alan isimlerden biri olan Hande Ünal'ın hayatıyla ilgili detaylar düğün sonrasında merak konusu oldu.

Peki Hande Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal hakkında tüm merak edilenler...

HANDE ÜNAL KİMDİR?

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Hande Ünal, 30 yaşındadır. İsmail Ege Şaşmaz'dan 3 yaş büyük olan Ünal'ın Instagram'da 155 bin takipçisi vardır.

Ünal, kendisini Influencer olarak tanımlıyor ve hatırı sayılır sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Hande Ünal, geçtiğimiz sonbahar aylarında oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile nişanlanmıştı. Önceki gün ise ünlü oyuncunun memleketi Manisa'da evlendiler.