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    İsmail Ege Şaşmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Barış Akarsu'yu canlandıracak!

    Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı filmde başrolü üstlenen İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı merak ediliyor.İsmail Ege Şaşmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte tüm merak ettikleriniz..
    • 23.07.2022 - 14:16
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    İsmail Ege Şaşmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Barış Akarsu'yu canlandıracak!

    Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz sosyal medyanın gündemine oturdu.Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı filmde Barış Akarsu'yu canlandıracak olan oyuncu sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında girdi.

    'Barış Akarsu Merhaba' isimli filmde başrol olacak olan İsmail Ege Şaşmaz'ın paylaşılan bir fotoğrafı gündeme oturdu.İsmail Ege Şaşmaz'ın Barış Akarsu'ya birebir benzediği o fotoğraf heyecan yarattı.İşte o kare;

    İsmail Ege Şaşmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Barış Akarsu yu canlandıracak! #1

    Fotoğrafın gündem olmasında sonra ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı merak edilmeye başlandı.Peki kimdir İsmail Ege Şaşmaz? İşte merak edilen hayatı ve kariyeri..

    İsmail Ege Şaşmaz kimdir?

    İsmail Ege Şaşmaz 25 Kasım 1993 yılında Manisa'da dünyaya geldi.Oyunculuk kariyerine lise yıllarında başlayan İsmail Ege liselerarası tiyatro yarışmalarında boy göstermiştir.

    İsmail Ege Şaşmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Barış Akarsu yu canlandıracak! #2

    İsmail Ege Şaşmaz Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu.Ünlü oyuncu ilk profesyonel oyunculuk deneyimini Güneşin Beklerken isimli projede yaşadı.

    Bazı reklam projelerinde rol alan oyuncu 2015 yılında 'Serçe Sarayı' isimli projede rol alarak kamera karşısına geçti.Daha sonra farklı projelerde de yer alan ünlü oyuncu 2021 yılında Hande Ünal ile dünyaevine girdi.

    İsmail Ege Şaşmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Barış Akarsu yu canlandıracak! #3

    Rol aldığı projeler

    2013 - Güneşi Beklerken

    2015 - Günebakan

    2015 - Serçe Sarayı

    2016 - Aşk Yalanı Sever

    2016 - Aşk Laftan Anlamaz

    2017 - Lise Devriyesi

    2018 - Mehmetçik Kut'ül Amare

    2020 - Sen Çal Kapımı

    2021 - Uyanış: Büyük Selçuklu


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