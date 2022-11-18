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    İsmail Ege Şaşmaz'ın fenomen eşi Hande Ünal güzelliği ve fiziğiyle olay! 'Yandı buralar'

    Barış Akarsu Merhaba filminde Barış Akarsu'yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz beğeni toplarken özel hayatı da merak konusu oldu. Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal'ı görenler, beğenmeden geçemedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 17:05
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    İsmail Ege Şaşmaz'ın fenomen eşi Hande Ünal güzelliği ve fiziğiyle olay! 'Yandı buralar'

    Barış Akarsu'nun biyografi filminde merhum sanatçıyı oynayan İsmail Ege Şaşmaz, gündemin beğenilen oyuncuları arasında yer alıyor.

    Son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, uzun zamandır aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Hande Ünal ile dünyaevine girdi.

    Sosyal medyanın gündeminde yer alan isimlerden biri olan Hande Ünal'ın hayatıyla ilgili detaylar merak konusu oldu.

    İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi

    Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Hande Ünal, 31 yaşında. İsmail Ege Şaşmaz'dan 3 yaş büyük olan Ünal'ın Instagram'da 155 bin takipçisi var.

    Ünal, kendisini Influencer olarak tanımlıyor ve hatırı sayılır sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

    Güzelliği ve cesur kareleriyle dikkat çeken Ünal'ın pozlarına adeta beğeni yağıyor. Hem eşiyle hem de kendi çekildiği kareleri paylaşan Hande Ünal, görenleri kendine hayran bırakıyor.

    İşte Hande Ünal'ın bazı paylaşımları..

    İsmail Ege Şaşmaz ın fenomen eşi Hande Ünal güzelliği ve fiziğiyle olay! Yandı buralar #1

    İsmail Ege Şaşmaz ın fenomen eşi Hande Ünal güzelliği ve fiziğiyle olay! Yandı buralar #2

    İsmail Ege Şaşmaz ın fenomen eşi Hande Ünal güzelliği ve fiziğiyle olay! Yandı buralar #3

    İsmail Ege Şaşmaz ın fenomen eşi Hande Ünal güzelliği ve fiziğiyle olay! Yandı buralar #4

    İsmail Ege Şaşmaz ın fenomen eşi Hande Ünal güzelliği ve fiziğiyle olay! Yandı buralar #5

    İsmail Ege Şaşmaz ın fenomen eşi Hande Ünal güzelliği ve fiziğiyle olay! Yandı buralar #6

    İsmail Ege Şaşmaz ın fenomen eşi Hande Ünal güzelliği ve fiziğiyle olay! Yandı buralar #7


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