İsmail Küçükkaya, bir seçim gecesi Fatih Portakal'ın sonuçları görünce Kanada'ya taşınmayı düşündüğünü söyledi.

Türkiye'nin seçime gittiği günlerde FOX TV gece yarısına kadar özel yayınlar yapıyordu ve ekranda Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya oluyordu.

Seçim yayınlarının başladığı anlarda yüzlerinden mutlulukları okunan ancak programın ilerleyen dakikalarında AK Parti'nin sandıktan yeniden zaferle çıkması üzerine Küçükkaya ile Portakal'ın yüzlerinde değişim yaşanıyordu.

İsmail Küçükkaya, Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı ve seçim gecelerinde yaşananları ilk kez anlattı.

"Fatih Portakal ve ben... Hangi partiye oy verdiğimizi kimse bilemez ama üç aşağı beş yukarı dünya görüşümüz belli. Bir defasında şöyle bir şey oldu; Fatih'le başladık yayına... Daha yasaklar devam ediyor.

FATİH ÖNCE RAKAMLARA BAKTI...

Fakat biz raporları görüyoruz. Fatih bir baktı, rakamlara göre filanca parti yüzde 85, filanca parti yüzde 8...





AYVAYI YEDİK, BİRADER BEN KANADA'YA GİDECEĞİM

Fatih dedi ki; birader ben Kanada'ya gideceğim... Tatlı bir argo kullandı orada, ayvayı yedik gibi.. Sonuçlar böyle olursa Kanada'ya gideceğim dedi. Bu seçimin sonucu birbirine çok yakın çıkacak dedim.. Biz Fatih'le birbirimize en çok, 'yüzünü çok asma', 'çok fazla gülme' falan derdik.. Biz olabildiği kadar nesnel davranmaya çalıştık..

İsmail Küçükkaya, seçim geceleri FOX TV'de yaşananları anlattı VİDEO

FOX TV'de yüzler düştü haberi







