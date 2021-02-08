İsmail Özkan kimdir, kaç yaşında? İsmail Özkan nereli, evli mi? İsmail Özkan biyografisi ve şarkıları..

TRT ses sanatçısı İsmail Özkan, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu oldu. İsmail Özkana dair bilgiler merak edilen konular arasında yerini aldı.

İsmail Özkan, ilkokul yıllarında Barış Manço tarafından düzenlenen ‘7 den 77 ye’ çocuk şöleninde yüzlerce çocuk arasından seçilerek ilk defa sahneye çıkarak şarkı söylemeye başlamıştır.

Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına katılan İsmail Özkan, sevenleri tarafından araştırılıyor.

Dizi müziklerinin yorumcusu olarak ünlenen sanatçı TSK tarafından ‘En Çok Sevilen Mehmetçik Şarkısı’ ödülünü almıştır.

Peki İsmail Özkan kimdir, kaç yaşındai nereli? İşte İsmail Özkan hakkında merak edilen bilgiler..

İSMAİL ÖZKAN KİMDİR?

İsmail Özkan 1977 yılında dünyaya gelmiştir. 44 yaşındaki Özkan, baba tarafından aslen Balıkesir Bigadiç’lidir. Gerçek soyadı ise Aslantaş’tır.

İlk sahne deneyimini Barış Manço‘nun 7’den 77’ye isimli programı ile gerçekleştirdiğini belirten İsmail Özkan Ali Şuuri İlköğretim Okulu’nun ardından Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nde orta ve Lise eğitimini tamamlamıştır.

Lise eğitiminin ardından Diş Hekimliğini bölümünü kazanmış ancak gönlünde müzik olması nedeni ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı sınavlarına girmiş ve kazanmıştır.

Bir sene İTÜ Konservatuvar bölümünde okumuş ardından ablasının da İzmir’de okuması ve ailesininde isteği ile Ege Üniversitesinde Ses eğitimini tamamlamıştır.

Ayrıca dizi müzikleri ile de ilgilenen sanatçı, İmkansız Aşk, Fikrimin İnce Gülü ve Hırsız Polis dizilerinin şarkılarını seslendirmiştir.

En çok dinlenen şarkılar arasında yerini alarak TSK tarafından ‘En Çok Sevilen Mehmetçik Şarkısı’ olarak da ödülünü almıştır.



Son olarak TRT ekranlarında, TRT Müzik Kanalında “Stüdyo 1” sabah programı ve öğlen kuşağında “Radyo Günleri” programının da sunuculuğunu ve sanatçılığını yapan İsmail Özkan TRT ekranlarının sevilen yüzü olmuştur...

2017 yılında Esra Mimaroğlu ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Serpil Naz isminde bir kızı vardır.

İSMAİL ÖZKAN ŞARKILARI