İsmail Saymaz, Aydın Doğan'ı ziyaret etti

İsmail Saymaz, Aydın Doğan'ı ziyaret etti

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Bodrum'da Aydın Doğan ile bir araya gelen İsmail Saymaz, Türk medyasının geçmişi ve geleceği üzerine konuştuklarını bildirdi.

Türkiye'de bir dönem medyanın en etkili isimlerinden biri olan Aydın Doğan, geçtiğimiz yıllarda Doğan Medya'yı Demirören Holding'e sattı.

Bu satıştan büyük bir gelir elde eden Aydın Doğan, uzun süredir sessizlik içerisinde.

Gazeteci İsmail Saymaz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatına devam eden Aydın Doğan'ı ziyaret etti.

"TÜRK MEDYASININ GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ..."

Ziyarette çekilen fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Saymaz, "Bodrum’da, eski patronum Aydın Doğan’ı ziyaret ettim. Türk medyasının geçmişi ve geleceği üzerine konuştuk. Aydın Bey'e sağlıklar ve uzun bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

DOLAR ÜZERİNDEN YAPILAN SATIŞIN AYRINTILARI

Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile yapılan pazarlıklar neticesinde;

Doğan Gazetecilik 132 milyon dolara,

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık 155 milyon dolara,

Doğan TV Holding 599 milyon 674 bin dolara,

Doğan Haber Ajansı 5 milyon dolara,

Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri 7 milyon dolara,

Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. 12 milyon 751 bin dolara,

Doğan Media International GmbH 4 milyon 42 bin dolara,

Mozaik İletişim Hizmetleri 532 bin dolara el değiştirmişti.