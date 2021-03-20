İsmail YK kimdir? İbo Show konuğu İsmail YK kaç yaşında, aslen nereli, gerçek adı nedir?

Yurtseven Kardeşler Müzik Grubu’nun en küçük solisti olan İsmail YK, İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alıyor. İsmail YK'nın hayatı merak ediliyor. Peki, İsmail YK kimdir?

Almanya doğumlu İsmail YK, her Cumartesi akşamı Star TV ekranlarında yayımlanan ve ilgiyle takip edilen İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alıyor.

İzleyiciler tarafından 'İsmail YK kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi kim? gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

Çıkardığı şarkılar ile adından sıkça söz ettiren ve geniş kitleler tarafından ilgiyle takip edilen şarkıcı İsmail YK, sosyal medya hesabı üzerinden kendisinden 20 yaş küçük hayranıyla aşk yaşadığını ilan etmişti.

Peki, İsmail YK kimdir? İsmail YK kaç yaşında, aslen nereli? İşte, İsmail YK'nin hayatı ve biyografisi..

İSMAİL YK KİMDİR?

5 Temmuz 1978 tarihinde Almanya’nın Hamm kentinde dünyaya gelen Türk müzik sanatçısı, müzisyen, şarkı sözü yazarı, besteci, aranjör İsmail YK, Yurtseven Kardeşler Müzik grubunun en küçük solistidir.

Gerçek adı İsmail Yurtseven olan İsmail YK, 1968 yılında Sivas'tan Almanya'ya fabrika işçisi olarak göç eden Ali Rıfat ve eşi Zerife Yurtseven çiftinin müzikle uğraşan beş çocuğundan en küçüğüdür ve 7 yaşında kardeşleriyle birlikte sahnelere çıkmaya başlamıştır.

Yurtseven Kardeşler olarak 1985 ve 1987 yıllarında 2 amatör albüm çıkarmışlardır. 1988 yılında ZDF televizyonunda "Nachbarn in Europa" adlı programa davet edilmiştir.

Tam olarak 13 yaşında sahne hayatına başlayan İsmail YK, profesyonel müzik kariyerine 1995 yılında adım atmıştır. Alişan, Seda Sayan, Kibariye, Ebru Yaşar gibi sanatçılara birçok beste vermiş ve albümlerinde aranje ve müzik yönetmenliği yapmıştır.

Konservatuvarda piyano ve gitar mezunu olan İsmail YK'nın 'Psikopat' albümü, diğer albümlerine oranla oldukça farklı bir çalışma olmuştur. Bu albümde kendine has tarzını devam ettiren İsmail YK, tarzında küçük değişiklikler yaparak geliştirmiştir.

Bu albümü ile 2011 yılında Türkiyenin en çok dinlediği 5 sanatçıdan biri olan İsmail YK, yine aynı albüm sayesinde farklı dallarda ödüllere layık görülmüştür.

Uzun bir aradan sonra çalışmalarına hız veren İsmail YK, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 'Kıyamet' adlı albümünü çıkarmış ve albümde 12 şarkıya yer vermiştir.

'Haydi Bastır' albümünde yer alan 'Yaralıyım' şarkısını Hatice ile tekrar yorumlamış ve albümde, 12 yaşındayken yazdığı 'Çıkmam Seneye' adlı ilk şarkısına da yer vermiştir.

İSMAİL YK DİSKOGRAFİ

2004 Şappur Şuppur

2006 Bombabomba.com

2008 Bas Gaza

2009 Haydi Bastır

2011 Psikopat

2012 Metropol

2015 Kıyamet

ROL ALDIĞI FİLMLER