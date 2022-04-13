İsmail YK'nın yaşını duyan 'yok artık' diyor... 'Kral yaşlanmayı unutmuş'

İlginç şarkı sözleri ve danslarıyla hafızalara kazınan İsmail YK, İbo Show'a konuk oldu. Yıllar içinde neredeyse hiç değişmeyen şarkıcının yaşını öğrenenler adeta şoke oldu.

Türk müzik sektörünün marjinal ismi, şarkıları ve tarzıyla her döneme damga vuran şarkıcı İsmail YK, bu akşam İbo Show'da yer alıyor.

Kardeşleriyle kurduğu Yurtseven Kardeşler grubu ile adını duyuran ve daha sonra müzik kariyerine tek başına devam eden İsmail YK, milyonlara kendini sevdirdi.

Enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen YK, sevilen şarkılarını seslendirdi.

İsmail YK’nın yıllar içinde neredeyse hiç değişmemiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medya kullanıcıları Hiç yaşlanmıyor”, “Yıllara meydan okuyor” gibi yorumlarda bulundu.

İsmail YK’nın trendlere girmesinin ardından ise birçok internet kullanıcısı ünlü ismin yaşını araştırmaya başladı.

Yaşını duyan şoke oldu

1978 yılında Sivas'tan Almanya'ya fabrika işçisi olarak göç eden Ali Rıfat ve eşi Zerife Yurtseven çiftinin müzikle uğraşan beş çocuğundan en küçüğü olan İsmail YK, 5 Temmuz 1978 yılında sabahı Almanya, Hamm'da dünyaya gelmiştir.

13 yaşında sahne hayatına atılan YK, 2022 yılı itibariyle tam 43 yaşında.

İşte İsmail Yk'nın son hali...