İsrail, 2024'te en fazla gazeteci öldüren ülke

AA & Ensonhaber

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2024'ün, gazeteciler için son 30 yılın en ölümcül yılı olduğunu duyurdu. Kuruluşun yayımladığı rapora göre, geçtiğimiz yıl dünya genelinde 124 gazeteci ve medya çalışanı hayatını kaybetti. Bu ölümlerin 85’i İsrail kaynaklı saldırılarda gerçekleşti.

Merkezi New York’ta bulunan CPJ, basın mensuplarına yönelik tehditlerin giderek arttığını vurgulayan raporunda, dünya genelindeki siyasi, askeri ve cezai çatışmaların son beş yılda iki katına çıktığına dikkat çekti.

GAZETECİLER İÇİN EN RİSKLİ BÖLGELER

Raporda, 2024’te öldürülen gazetecilerin yaklaşık üçte ikisinin, İsrail’in saldırılar düzenlediği Gazze ve Lübnan’da yaşamını yitiren Filistinli gazeteciler olduğu belirtildi. Gazze Şeridi’nde 82, Lübnan’da ise 3 gazeteci hayatını kaybederken; Sudan ve Pakistan’da 6’şar, Meksika’da 5, Suriye’de 4, Myanmar’da ise 3 gazeteci öldürüldü.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ TEHDİT ALTINDA

CPJ, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırıların basın üzerindeki yıkıcı etkisini "eşi benzeri görülmemiş düzeyde" olarak nitelendirdi. Raporda, gazetecilerin hedef alınmasının küresel bilgi akışını tehdit ettiği vurgulanırken, "Gazetecileri öldürenler hesap vermediğinde, basın için koşullar daha da tehlikeli hale geliyor ve bu durum, halkın gerçeklere erişimini kısıtlıyor." ifadelerine yer verildi.

Örgütün verilerine göre, gazeteciler için en kanlı yıl daha önce 2007 olarak kayıtlara geçmişti. Irak Savaşı sırasında 113 gazeteci hayatını kaybetmişti. Ancak 2024, bu rekoru aşarak gazetecilik mesleğinin karşı karşıya olduğu tehlikenin ulaştığı noktayı gözler önüne serdi.