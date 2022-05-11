İsrail askerlerinin açtığı ateş, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

El Cezire muhabiri Akile, gerçek mermiyle açılan ateşte başından ağır yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Akile'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Katar merkezli El Cezire televizyonunun kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail kurşunlarının hedefi oldu.

Gerçek mermiyle vuruldu

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, muhabir Akile, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Akile'nin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaşananları anlatan El Cezire muhabiri Nida İbrahim, "Tahmin edebileceğiniz gibi, bu onunla çalışan gazeteciler için bir şok." dedi.

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İsrail askerlerinin baskınını takip ediyordu

Gözyaşlarına boğulan İbrahim, Akile'nin 2000 yılından bu yana El Cezire için çalıştığını ve kendisinin "çok saygın bir gazeteci" olduğunu vurguladı.

AA'nın haberine göre; Şirin Ebu Akile, İsrail ordusunun Cenin kampına düzenlediği baskını takip ediyordu.

Tanıyanlar anlattı: Cesur, kibar...

Şirin Ebu Akile'nin öldürüldüğünü aktaran El Cezire, söz konusu muhabiri tanıyanların onu "cesur, kibar ve Filistinlilerin sesi olarak" tanımladığını söyledi.

Filistin asıllı Amerikalı aktivist ve avukat Huwaida Arraf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi beni dehşete düşürdü. Şirin, 20 yılı aşkın bir süredir İsrail'in Filistin'deki saldırganlığını cesurca ele alıyordu." ifadelerini kullandı.

"Bizim sesimizdi"

Filistinli aktivist Salem Barahmeh, "İnanamıyorum. Biz onun ikinci intifada haberleriyle büyüdük. O bizim sesimizdi. Huzur içinde yat." dedi.

İsrail'den ortak soruşturma teklifi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, muhabirin öldürülmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Lapid, Aljazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin "üzücü ölümüne" ilişkin Filistinlilere "ortak tıbbi soruşturma teklif ettiklerini" belirtti.

"Gerekli her yerde operasyon yürüteceğiz"

Gazetecilerin "çatışma bölgelerinde korunması gerektiği ve gerçeği öğrenmek için herkesin sorumlu olduğunu" aktaran Lapid, "İsrail ordusunun terörle mücadele ve İsraillilerin öldürülmesini engellemek için gerekli her yerde operasyon yürüteceğini" kaydetti.

Lapid'in açıklamasında, Akile'nin İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu öldüğüne dair herhangi bir detay yer almadı.