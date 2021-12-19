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    • İsrail Parlamentosunda Filistinli Milletvekili Tıybi, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

    İsrail Parlamentosunda Filistinli Milletvekili Tıybi, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

    Knesset'te İsrail vatandaşı Filistinlileri temsilen Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Ahmed Tıybi, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen Yılın Fotoğrafları'nı oyladı.
    • AA
    • 19.12.2021 - 05:15
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    İsrail Parlamentosunda Filistinli Milletvekili Tıybi, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

    Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Ahmed Tıybi, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

    "ATEŞKESİN ARDINDAKİ YAŞAM"

    Yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Ateşkesin ardındaki yaşam" adlı fotoğrafı için oy veren Tıybi, fotoğrafın Gazze'nin her savaştan sonra yaşadığı yıkıma rağmen kararlılığını gözler önüne serdiğini söyledi.

    İsrail Parlamentosunda Filistinli Milletvekili Tıybi, AA nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı #1

    "ORANTISIZ GÜÇ"

    Tıybi, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" adlı fotoğrafını seçerek, görselin işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Filistin topraklarındaki her gün yaşanan durumu, İsrail askerlerinin Filistinli çocuklara muamelesini ortaya koyduğunu dile getirdi.

    İsrail Parlamentosunda Filistinli Milletvekili Tıybi, AA nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı #2

    "ENGELLİ BASKETBOLCUNUN SEVİNCİ"

    Spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafını seçen Tıybi, "sporcunun tekerlekli sandalyede ve yere düşmüş olmasına rağmen ne kadar güçlü olduğunu tüm beden diliyle anlattığını ve insanoğlunun kararlılığını gösterdiğini" paylaştı.

    İsrail Parlamentosunda Filistinli Milletvekili Tıybi, AA nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı #3

    İsrail Parlamentosunda Filistinli Milletvekili Tıybi, AA nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı #4

    İsrail Parlamentosunda Filistinli Milletvekili Tıybi, AA nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı #5

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