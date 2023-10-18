İsrail rahatsız oldu! İsrail resmi hesabından Gigi Hadid'e tehdit: 'Seni görüyoruz' İsrail hükümeti, resmi Instagram hesabından dünyaca ünlü model Gigi Hadid’i hedef aldı. O paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu..

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İsrail'in Filistin'de masum sivilleri öldürmeye devam etmesine tepkiler çığ gibi büyürken dünyaca ünlü isimlerde Filistin'e destek paylaşımları yapıyor.

Filistin asıllı ABD'li model Gigi Hadid'in Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstermesi İsrail'i kızdırdı.

Dünyaca ünlü Top model Gigi Hadid'in Filistin'e destek paylaşımlarına İsrail hükümeti resmi hesabından "Seni görüyoruz" yazarak tehdit etti.

İsrail'in resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, Gigi Hadid'e yönelik "Bir haftadır rahat uyuyor musun Gigi? Ya da evlerinde katledilen Yahudi bebeklere gözünü mü kapıyorsun? Sessizliğin durduğun yeri çok iyi gösteriyor. Seni görüyoruz" denildi.

İsrail resmi hesabının bu paylaşımı sosyal medyada milyonlarca insanın tepkisini çekti.

Dünyaca ünlü isimlerin Filistin'e destek paylaşımları devam ediyor..

Son olarak dün bir hastane bombalayarak yüzlerce masum insanı öldüren İsrail hükümeti tüm dünyada protesto edildi.