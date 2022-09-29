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    İstanbul'da İETT otobüsünde uyuşturucu çekti

    Bahçeşehir Esenyurt güzergahında ilerleyen İETT otobüsüne binen yabancı uyruklu şahıs, uyuşturucu kullanmaya başladı. O anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 14:09
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    İstanbul'da İETT otobüsünde uyuşturucu çekti

    İstanbul'daki İETT otobüsünde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Megakent'in yoğun güzergahlarından biri olan Bahçeşehir Esenyurt bölgelerinde ilerleyen 76D kodlu otobüse yabancı uyruklu bir şahıs bindi.

    Bir süre sonra otobüsün arka kısmına ilerleyen şahıs, koltukların arka boşluğuna çömeldi.

    Otobüste uyuşturucu kullandı

    Bu sırada yabancı uyruklu şahıs, yanındaki poşeti burnuna çekmeye başladı.

    Otobüs içindeki insanlara aldırış etmeden elindeki sentetik uyuşturucuyu kullanmaya devam eden şahsın rahat tavırlarını izleyenler, gördüklerine inanamadı.

    İşte o anlar...

    İstanbul'da İETT otobüsünde uyuşturucu çekti VİDEO


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