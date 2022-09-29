Bahçeşehir Esenyurt güzergahında ilerleyen İETT otobüsüne binen yabancı uyruklu şahıs, uyuşturucu kullanmaya başladı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'daki İETT otobüsünde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Megakent'in yoğun güzergahlarından biri olan Bahçeşehir Esenyurt bölgelerinde ilerleyen 76D kodlu otobüse yabancı uyruklu bir şahıs bindi.

Bir süre sonra otobüsün arka kısmına ilerleyen şahıs, koltukların arka boşluğuna çömeldi.

Otobüste uyuşturucu kullandı

Bu sırada yabancı uyruklu şahıs, yanındaki poşeti burnuna çekmeye başladı.

Otobüs içindeki insanlara aldırış etmeden elindeki sentetik uyuşturucuyu kullanmaya devam eden şahsın rahat tavırlarını izleyenler, gördüklerine inanamadı.

İşte o anlar...

İstanbul'da İETT otobüsünde uyuşturucu çekti VİDEO