İstanbul'da maskeler ne zaman çıkacak? İl Sağlık Müdürü'nden flaş açıklama..

Aşılamanın hız kazanmasıyla birlikte maskelerin çıkarılacağı tarih merak konusu olurken, İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden İstanbullular için müjde geldi. Peki İstanbul'da maskeler ne zaman çıkacak?

Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.

Aşıların temin edilmesiyle birlikte 30 yaş ve üzeri vatandaşlar ile SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar aşı programına dahil edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da uygulanan aşılama hakkında günlük olarak bilgilendirme yaaprken, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da İstanbul'da maskelerin çıkarılacağı tarih hakkında bilgi verdi.

Peki İstanbul'da maskeler ne zaman çıkacak? İşte İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun açıklaması...

İSTANBUL'DA MASKELER NE ZAMAN ÇIKACAK?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vatandaşın en merak ettiği konuların başında gelen maske kullanımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Temmuz-ağustos aylarında kısıtlamaların esnetileceğini söyleyen Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada, "Maskeyi büyük ihtimalle açık havada, belli yaz dönemlerinde, kullanma konusunda gevşeme olabileceğini öngörüyoruz." dedi.

Nüfusa göre İstanbul’da 9,5 milyon insanın aşılanması gerektiğini söyleyen Memişoğlu, "Şu ana kadar 6,5 milyon aşıladık, 3 milyonu kaldı. Bunu da Temmuz’un ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız" dedi.

Açık havada mesafenin korunduğu sürece maske kullanımının kalkabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Memişoğlu müjdeyi, "Bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah." diyerek verdi.