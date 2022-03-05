İstanbul'da öldürülen Hande'nin babası: Üvey annesi yaptı

İstanbul'da öldürülen Hande'nin babası: Üvey annesi yaptı

21 yıl önce başına 40 çekiç darbesi alıp, boğazı kesilerek öldürülen Hande Çinkitaş’ın ev hapsindeki babası açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da yaşayan 12 yaşındaki Hande Çinkitaş, 2001 yılında Kadıköy'de cinayete kurban gitmişti.

Vahşice öldürülen Hande Çinkitaş’ın katil zanlıları arasında gösterilen şüpheliler üvey anne Ş.Ç. ile baba Nezih Çinkitaş, 19 yıl sonra tutuklanmış, 6 ay sonra cezaları ev hapsine dönmüştü.

Bugün ise davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BABASI RÖPORTAJ VERDİ

Baba Nezih Çinkitaş, Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına konuştu.

10 aydır ev hapsinde olan baba Nezih Çinkitaş gündem oluşturacak açıklamalar yaptı.

"KATİLLE HESAPLAŞACAĞIM"

İddiaları kabul etmeyen ve olay gününü anlatan baba, şunları söyledi:

"6 ay 10 gün suçsuz yere yattım, 21 senedir cehennemi yaşıyorum. Ben her gün hayata inat yaşıyorum katille hesaplaşmak için.

"ÜVEY ANNESİ YAPMIŞ OLABİLİR"

Yüzde 90 üvey anne yapmış olabilir diyorum. Olay günü gayet sakin bir gündü. İşe giderken Hande’yi de öptüm.

"ÇOCUĞUM ODASINDA YERDE YATIYORDU"

Çocuğu bulduğumda karanlık odasında yerde yatıyordu. Bağırdım, komşular toplandı. 'Hande’yi kesmişler içeride' dedim."





"ARALARI İYİ DEĞİLDİ"

Hande Çinkitaş'ın üvey annesi Ş.Ç. ile arası bozuk olduğu iddialarını doğrulayan baba, "Araları limoniydi. Ben her zaman söyledim. Şehnaz yüzde 90 yapmış olabilir diyorum." dedi.