İstanbul’daki ‘Efsane Cuma’ indirimlerinin olduğu AVM’lerde yoğunluk

AVM'lerde "Efsane Cuma" adıyla yapılan indirimlerinden faydalanmak isteyenler yoğunluk oluştururken, polis ekipleri de denetimler yaptı.

İstanbul’daki AVM’lerde bugün "Efsane Cuma" telaşı vardı.

Bayrampaşa'da bulunan bir AVM'de "Efsane Cuma" yoğunluğu yaşandı. Alışveriş merkezi girişinde ve bazı mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

POLİSLER SIK SIK UYARDI

Alışveriş için gelen müşterilerin girişte ateşleri ölçüldü, sosyal mesafe konusunda sık sık görevliler ve polis ekipleri tarafından uyarıldı.

AVM içerisinde de denetim yapan polis ve zabıta ekipleri, hem mağaza önünde kuyrukta bekleyenleri hem de içeride alışveriş yapan müşterileri denetledi.

TEDBİRLERE UYMAYANLAR POLİSİ KARŞILARINDA GÖRDÜ

Sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında tedbirlere uymayan mağaza çalışanları ile müşteriler polis ekiplerince uyarıldı.

AVM'ye alışverişe gelen bir müşteri diğer günlere göre belirli mağazaların önünde yoğunluk olduğunu söyledi.

“ÖNLEMLER İYİYDİ”

Alışverişe gelen Kerem Batuhan Bor ise "İçeride yoğunluk vardı ama tedbirler alınmıştı. Yoğunluk fazlaydı, 2-3 önce gelmiştim ona göre daha yoğundu. Pantolon ve mont aldım. Beklediğim bir indirim vardı, yarı yarıya indirim vardı. Önlemlerde iyiydi. Gayet memnundum." diye konuştu.