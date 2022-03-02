İstanbul'u Yunanistan'a ait gösteren ABD'li kanal, özür diledi

Fahrettin Altun'un uyarı mektubu üzerine, İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi gösteren ABD'li CBS News kanalının yönetimi, özür dileyerek, böyle bir hatanın tekrarlanmayacağını belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi harita üzerinden gösteren ABD kanalı CBS News, İstanbul'u Yunanistan toprağı olarak işaretledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, CBS News'in Rus savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine dair haberinde, İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstererek dezenformasyon faaliyetinde bulunması üzerine uyarı mektubu gönderdi.

Başkan Altun, bu yanlışın ivedi düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını istedi.

"YAŞANAN OLAYLA İLGİLİ BİR İZAHAT VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Altun, kanala yolladığı mektupta şunları kaydetti:

"CBS News televizyonunun, Rus savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine dair bir haberde Türkiye'nin en büyük şehri olan ve 1453'ten bu yana Türk milletinin egemenliği altında bulunan İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi gösterdiği dikkatime getirildi. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde maksimalist talepleriyle bölgesel güvenliğe zarar verdiğini ve NATO'nun Doğu kanadını zayıflattığını göz önünde bulundurarak, kanalınızın art niyetli olmadığını umduğumuz bu hatasını resmen ve açık bir biçimde protesto ediyoruz. Yapılan hatanın tekrarlanmaması ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açabilecek her türlü adımdan kaçınılması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasını ve dün yaşanan olayla ilgili bir izahat verilmesini bekliyoruz."



ABD'Lİ KANAL ÖZÜR DİLEDİ

Bunun üzerine kanal yönetiminden özür yazısı geldi.

CBS News kanal yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haberde gösterilen haritadaki Türkiye ve İstanbul'a ilişkin yanlış nedeniyle özür diledi.

"ÖZÜR DİLEME İMKANI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kanal yönetiminin özür yazısında, "İstanbul'u Türkiye'nin değil, yanlış bir şekilde Yunanistan'ın parçası olarak gösteren bu grafik, yapılan hatanın dikkatimize getirildiği anda düzeltilmiştir. Tüm haberlerimizde doğruluk ilkesine bağlı kalıyoruz ve gelecekte böyle bir hatanın tekrarlanmaması için yayın süreçlerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Bize ulaştığınız ve CBS News adına sizden özür dileme imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim." denildi.



