İşte 2024'ün en seksi erkeği! Seçildiğine inanamadı...

Yağmur Dinç

Dünyaca ünlü "The Office" dizisinde 9 yıl boyunca Jim Halpert karakterine hayat veren John Krasinski gönüllere taht kurdu.

Oyunu, Jack Ryan dizisinde ise bir CIA ajanını canlandırdı.

1979 yılında Boston'da dünyaya gelen oyuncu, Gerçek Kahraman, Detroit, The Hollars, Aloha, Kayıp Umutlar, Sevimli Canavarlar Üniversitesi ve The Muppets gibi yapımlarla da tanınıyor.

YILIN SEKSİSİ

Krasinski, "People" dergisi tarafından 'Yaşayan En Seksi Erkek' olarak ilan edildi.

Dergiye kapak olan dünyaca ünlü ABD'li aktör, "Belki de kandırılıyorumdur diye düşündüm. Sabahları uyandığımda 'Bugün Yaşayan En Seksi Erkek olmam istenecek mi?' diye pek düşünmem. Bugün öyle oldu! Benim için çıtayı gerçekten yükselttiniz" ifadelerini kullandı.