İşte Benim Stilim yarışmacısı Özden Cerrahoğlu jartiyerli kostümüyle yürek hoplattı! 'Nutkumuz tutuldu be'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Özden Cerrahoğlu, değişimiyle herkesi şaşırttı. İddialı tarzıyla dikkati çeken Cerrahoğlu'nun jartiyerli kostümüyle çekildiği kareleri adeta yürek hoplattı.

Jüri koltuğunda Ivana Sert, Nur Yerlitaş, Öykü Serter ve Kemal Doğulu'nun oturduğu moda yarışmaları, yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu.

TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim eski ismiyle ''Bu Tarz Benim'' yarışması, yarışmacılarıyla dikkati çekmişti.

Bu yarışma programlarına katılan isimlerden bazıları silinip giderken bazıları ününe ün kattı ve bir fenomene dönüştü.

Bu isimlerden biri de yarışmada sergilediği tavırlarla dikkatleri üzerine çeken Özden Cerrahoğlu oldu.

Programdan sonra yarışmacı arkadaşlarıyla bağlarını koparan Cerrahoğlu, İşte Benim Stilim sunucularından Kemal Doğulu ile anılmıştı.

Çok yakın arkadaş oldukları bilinen Doğulu ve Cerrahoğlu ikilisinin yakın pozları, magazin gündemini bir hayli sarsmıştı.

Birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşan ikili, sevgili imajı vermekten hiç çekinmemiş, paylaşımlarına düştükleri "Aşkım" notlarıyla takipçilerini şaşkına çevirmişti.

Son zamanlarda unutulmaya giden Cerrahoğlu, geçtiğimiz aylarda sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği Yemekteyiz programıyla ekranlara dönmüştü.

SON HALİ İNANILMAZ

İşte Benim Stilim yarışmasındaki halinden oldukça farklı görünen Özden Cerrahoğlu'nun estetik yaptırdığı iddia edildi.

Şimdilerde Koreli modellere benzetilen Cerrahoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest ediyor.

Cesur tarzınıi ileri boyutlara taşıyan ünlü fenomenin son halini görenler ise gözlerine inanamıyor.

JARTİYERLİ POZU NEFES KESTİ

Özden Cerrahoğlu, son olarak Instagram hesabından beyaz kostümüyle çekildiği kareleri paylaştı.

Işıklı kostümünü yine beyaz jartiyeryle kombinleyen Cerrahoğlu, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Takipçileri, ünlü fenomene ''Bir kostüm ancak bu kadar güzel taşınır'', ''Nutkumuz tutuldu be'', ''Tek kelimeyle muhteşem'' gibi yorumlarda bulundu.