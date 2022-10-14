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    • İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! Özden Cerrahoğlu bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti

    İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! Özden Cerrahoğlu bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti

    İşte Benim stilim moda yarışmasında ismini duyuran Özden Cerrahoğlu değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşım ağızları açık bıraktı. İşte o poz...
    • 14.10.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 16:34
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    İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! Özden Cerrahoğlu bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti

    Bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim moda yarışması, yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Yarışmada boy gösteren eski yarışmacılar, şimdilerde inanılmaz değişimleriyle karşımıza çıkıyor. Son halleri herkesi şaşkına çeviriyor.

    Yarışma boyunca sivri dili ile tanınmış, yarışmacılar arasında en küçükleri olarak bilinen Özden Cerraoğlu, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyayı salladı.

    Renkli bir kişiliği olan Özden Cerrahoğlu, uzun zamandır ekranlardan uzak duruken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar onu gündeme getiriyor.

    Geçirdiği estetik operasyonları sonucunda bambaşka birine dönüşen ünlü ismin cesur ve iddialı pozları herkesi şaşkına çeviriyor.

    Bikinili pozu yürek hoplattı

    İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Özden Cerrahoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımla takipçilerini büyüledi. Yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. İşte o poz...

    İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! Özden Cerrahoğlu bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti #1

    Ünlü ismin bu cesur pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi. Geçirdiği estetik operasyonlarından sonra, Özden Cerrahoğlu'nu kimse tanıyamıyor.

    İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! Özden Cerrahoğlu bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti #2

    İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! Özden Cerrahoğlu bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti #3


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