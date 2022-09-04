Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
363.830
-0.12%
BTXN Coin
5.01
6.59%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    İşte Benim Stilim'den sonra cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkını paylaştı...

    İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirdikten sonra Doruk ismini kullanmaya başladı. İşte, yeni aşka yelken açan Doğrusöz'ün sosyal medya paylaşımı ve son hali...
    • 04.09.2022 - 11:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İşte Benim Stilim'den sonra cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkını paylaştı...

    Bir dönemin fenomen moda yarışması İşte Benim Stilim ile üne kavuşan Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra adından söz ettirmeye başladı.

    Instagram hesabını aktif kullanan Doğrusöz, artık 'Doruk' adı ile tanınıyor.

    Verdiği bir röportajda erkek olduğunu 5 yaşındayken anladığını söyleyen Doğrusöz, cinsiyet geçiş sürecindeyken sakal ektirdiğini açıklamıştı.

    Reklam çekimleri, moda ve kapak çekimlerinde danışmanlık yapan Doruk Doğrusöz'ün son halini görenler, 'Yok artık' demekten kendilerini alamadı.

    Yaptığı paylaşımlarla gündem olan Doğrusöz, şimdilerde yeni bir aşka yelken açtı.

    Soyadını kullandı

    Sevda Demirel ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen Doruk Doğrusöz, Gizem Sertyalçın adındaki sevgilisiyle en özel anlarını paylaştı.

    Eski yarışmacıya beğeni yağarken, Gizem Sertyalçın'ın ise profilinde sevgilisinin soyadını da kullanması "Evlendiniz mi?" sorularına sebep oldu.

    İşte, cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'ün son hali ve paylaşımı...

    İşte Benim Stilim den sonra cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkını paylaştı... #1

    İşte Benim Stilim den sonra cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkını paylaştı... #2

    İşte Benim Stilim den sonra cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkını paylaştı... #3


    İlginizi Çekebilir

    Sokak köpekleri nedeniyle çıkan kavga, hastanede bitti
    3. Sayfa

    Sokak köpekleri nedeniyle çıkan kavga, hastanede bitti

    Halsey, İstanbul konserinde Türkçe konuştu
    Medya

    Halsey, İstanbul konserinde Türkçe konuştu

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir