İşte Benim Stilim'in kara kaşlı kara gözlü güzeliydi! Anne olan Şilan Makal'ın oğlu ve son hali hayran bıraktı

İşte Benim Stilim'in kara kaşlı kara gözlü güzeliydi! Anne olan Şilan Makal'ın oğlu ve son hali hayran bıraktı

Adını katıldığı moda yarışmasıyla duyuran Şilan Makal, şimdilerde anne oldu. Yaşadığı değişimle gündem olan Makal, İşte Benim Stilim'den sonra oyunculuğa soyundu.

Production House tarafından yapılan İşte Benim Stilim yarışması bir döneme damga vurdu ve TV8 ekranlarında yayınlandı.

Jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert ve sadece eleme geceleri olmak üzere Uğurkan Erez ve Kerimcan Durmaz'ın oturduğu yarışma, birbirinden güzel genç kızı ağırladı.

Uzun bir süre devam eden yarışma ara verdi ve Nur Yerlitaş'ın vefatından sonra ise bir daha başlamadı.

Yarışmada adını duyuran ve güzelliği ile dikkati çeken Şilan Makal, Başakşehir'de top koşturan Şener Özbayraklı ile evlendi.

Çift aile arasında yapılan sade bir törenle dünya evine girerken, Şilan Makal kısa bir süre sonra anne olacağını duyurdu.

Anne olduktan sonra hemen eski formuna dönen Şilan Makal, oğlunun karla tanıştığı kareleri paylaştı.

ŞİLAN MAKAL VE OĞLUNUN SEVİMLİ KARELERİ

Oyuncu Şilan Makal, Başakşehirsporlu futbolcu Şener Özbayraklı ile Mayıs 2020’de evlendi.

Ağustos ayında oğlu Şener'i dünyaya getiren Makal, kısa süre içerisinde eski formuna kavuştu.

Yarışmadan sonra bir hayli değiştiği görülen Makal, zayıflığı ile dikkati çekti.

5 ay içinde eski halinden bile zayıf olan güzel oyuncu Şilan Makal, yaptığı paylaşımlarla göz doldurdu.

Bebeğini kucağından ayırmayan Şilan Makal, anne-oğul pozuna, "En güzel hediyem..." notunu düşmüştü. Takipçileri ise "Ne çabuk gitti kilolar?" Bu ne değişim!" yorumlarını yapıyor.