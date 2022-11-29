İşte Benim Stilim'le tanınmıştı! Nihal Candan bornozlu yatak pozuyla mest etti! 'Çıtayı arşa çıkardın'

İşte Benim Stilim'le tanınmıştı! Nihal Candan bornozlu yatak pozuyla mest etti! 'Çıtayı arşa çıkardın'

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar ile adından söz ettiriyor. İşte ünlü ismin dikkat çeken son paylaşımı..

İşte Benin Stilim adlı yarışma programıyla ünlenen Nihal Candan cesur sosyal medya pozları ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

27 yaşında olan Nihal Candan sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Instagram'da 880 bin takipçisi bulunan Nihal Candan'ın her paylaşımı binlerce beğeni alıyor.

Bir dönem yaptığı farklı açıklamalar ile gündem olan Nihal Candan'ın kendi gibi sosyal medya fenomeni olan kardeşi Bahar Candan'da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Güzelliği ile de dikkat çeken Nihal Candan son paylaşımı ile büyük beğeni topladı. İşte Nihal Candan'ın bornozlu yatak pozları..