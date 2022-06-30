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    İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Nihal Candan, havuz pozuyla 'Yok artık' dedirtti...

    İşte Benim Stilim yarışmalarıyla şöhrete kavuşan Nihal Candan'ın son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Candan, havuz başında kırmızı mayosuyla...
    • 30.06.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 10:24
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    İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Nihal Candan, havuz pozuyla 'Yok artık' dedirtti...

    1995 yılında Mersin'de doğan asıl adıyla Gülnihal Candan, İşte Benim Stilim ve Survivor yarışmalarıyla ünlendi.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Nihal Candan, cesur pozlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

    Kardeşi Bahar Candan ile farklı yaşam tarzları ve kıyafetleriyle adından söz ettiren fenomen isim Nihal Candan, lüks yaşantısıyla da çok konuşuluyor.

    Nihal Candan bu sefer de havuzdaki paylaşımıyla olay oldu.

    Kırmızı mayosunu sergileyen Candan, "Yok artık" dedirtti.

    Fenomen ismin bu paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

    İşte Nihal Candan'ın havuz kenarı pozu...

    İşte Benim Stilim le ünlenmişti! Nihal Candan, havuz pozuyla Yok artık dedirtti... #1

    İşte Benim Stilim le ünlenmişti! Nihal Candan, havuz pozuyla Yok artık dedirtti... #2

    İşte Benim Stilim le ünlenmişti! Nihal Candan, havuz pozuyla Yok artık dedirtti... #3


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