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    İşte Cüneyt Arkın'ın oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır! Birbirinin kopyası...

    Yeşilçam'ın efsanesi usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefatı sevenlerini yasa boğarken, oğulları da merak konusu oldu. İşte Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın ve Kaan Arkın...
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 14:15
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    İşte Cüneyt Arkın'ın oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır! Birbirinin kopyası...

    Atı ve kılıcıyla Yeşilçam'a damga vuran yakışıklı jön Cüneyt Arkın, 27 Haziran Salı günü yaşama veda etti.

    Türk sinemasını ve milyonları yasa boğan haberin ardından Cüneyt Arkın hakkındaki bilgiler de hızla araştırılmaya başladı.

    85 yaşındaki usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın oğulları cenaze töreninde görüntülendi.

    Cüneyt Arkın’ın 2 oğlu babalarını kaybeden Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır’ın hakkındaki bilgiler gündem oldu.

    Murat Arkın babasının izinden giderek birçok dizi ve filmde rol alırken, Kaan Cüreklibatır ise ekranlardan uzakta...

    İşte Cüneyt Arkın'ın oğulları...

    Cüneyt Arkın'ın iki oğlu: Murat ve Kaan

    Cüneyt Arkın'ın ikinci eşi Betül Cüreklibatır'dan Kaan ve Murat adında iki oğlu bulunmaktadır. Murat, babasının takma soyadı Arkın'ı kullanmakta, Kaan ise asıl soyadı Cüreklibatır'ı kullanmaktadır.

    4 Mayıs 1975 yılında doğan Murat Arkın hayatının bir döneminde babasının izinden gitmiş ve Pis Yedili, Harem, Arif V 216, Dağ, Börü başta olmak üzere birçok projede yer almıştır.

    Kaan Cüreklibatır ise kariyerini ekran dışında geliştirmiştir. Aslı Cüreklibatır ile evli olan Kaan Cüreklibatır'ın Sarp ve Zeynep adında iki çocuğu vardır.

    Kaan Cüreklibatır, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Kaan Cüreklibatır, bir spor okulu açarak yurtdışında çocuklar için özel bir çocuk gelişim programını Türkiye'ye getirmiştir.

    İki kardeşin de babalarına olan benzerliği dikkat çekmiştir. Adeta Cüneyt Arkın'ın kopyası olan oğulları, görenleri şaşırtmaktadır.

    İşte Cüneyt Arkın ın oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır! Birbirinin kopyası... #1

    İşte Cüneyt Arkın ın oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır! Birbirinin kopyası... #2

    İşte Cüneyt Arkın ın oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır! Birbirinin kopyası... #3

    İşte Cüneyt Arkın ın oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır! Birbirinin kopyası... #4

    İşte Cüneyt Arkın ın oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır! Birbirinin kopyası... #5

     


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