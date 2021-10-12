İşte Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara!

Güzel şarkıcı Ebru Gündeş kızı Alara'yı basından uzak tutmaya çalışıyor. Sosyal medya hesabından bile kızını yayınlamayı tercih etmeyen şarkıcı, özel hayatındaki sessizliğini korumaya devam ediyor.

O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan Ebru Gündeş, Hadise ile gerilim yaşadı.

İkili'nin arasında 'Reza Zarrab' krizi çıkarken, Gündeş bu konu hakkında tüm yaz boyunca sessiz kaldı.

Hadise ise O Ses Türkiye'den ayrıldı ve sosyal medya üzerinden yaptığı, "Kimse benim namusumu lekeleyemez" açıklaması dışında konuşmadı.

Ebru Gündeş ve Hadise cephesinde bu olaylar yaşanırken, Gündeş bugün 47. yaşını kutluyor.

Terazi burcu ünlülerinden olan şarkıcı doğum gününü kutlarken, Gündeş'in hayatı ve özellikle kızı mercek altına alındı.

Gündeş özel hayatıyla ilgili basında yer almaktan hoşlanmazken, kızını ise kameralardan uzak büyüttü ve büyütmeye devam ediyor.

Ancak zaman zaman kızının görüntülendiği anlar olurken, son hali ise bazı hayranlar tarafından merak edilmeye başlandı.

İŞTE EBRU GÜNDEŞ'İN KIZI ALARA

Ebru Gündeş özel hayatını basından ve sosyal medyadan uzak tutmaya çalışıyor.

Boşanma davası hakkında konuşmak istemeyen Gündeş, kızını kameralardan uzakta büyütüyor.

9 yaşında gelen Alara'yı bazıları annesine benzetirken bazıları ise babasına benzetiyor.

Gündeş kızını basından uzak tutmak için elinden geleni yapıyor ancak Alara'nın görüntülendiği bazı kareler var.